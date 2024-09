Niestety w przypadku konfliktu u nas będzie dokładnie tak samo. Państwo na obecnych niepełnosprawnych nie ma kasy a co dopiero na dodatkowe kilkaset tysięcy i to w wyniszczonej wojną gospodarce.



Dlatego jesli prdyjdzie do poboru to choćby nie wiem co nie warto dać się zaciągnąć na front. Lepiej iść siedzieć, zdezerterować, ukryć się pod mchem niz dać się rozwalić w nie swoim interesie.