Początek IIIWW?



PS. W latach trzydziestych ubiegłego wieku też wiele sygnałów umniejszano. Bo: "Nie no, to przecież niemożliwe, żeby hitler zaatakował Europę. No pewnie jeszcze ze stalinem, hue hue". Tyle, że my (świat zachodni) jesteśmy dziś od tych dwóch krajów cholernie uzależnieni gospodarczo. Takich zależności nie było 90 lat temu lub były znikome. Ale z historii to ja jestem dość cienki i niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę.