Jestem pracownikiem dużej firmy, która dostarcza komponenty dla fabryki w Gliwicach. Dzisiaj została przekazana informacja o zmianie czasu pracy by dopasować się do naszego klienta. Firma rozważa redukcję trzeciej zmiany, albo skrócenie pracy do 4 dni w tygodniu. Nie dość, że od kilku miesięcy u nas zwalniają to jeszcze odbiorca redukuje produkcję. Jednym słowem branża moto to teraz straszna kicha.