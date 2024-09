Które się psują te się psują - kwestia statystyki.

Ja mam pralkę z 2005 w której dopiero w tym roku wymieniłem tłumiki drgań bębna i szczotki, choć te ostatnie spokojnie by wystarczyły na kolejne 3-5 lat. Suszarkę do włosów mam jeszcze starszą. Odkurzacz - ma z 5 lat, bo ten co ma 20 to na działce dalej wyje ;) i można by tak wymieniać długo. Słowem - jak dbasz, tak masz.