Wariacikowi wjechała adrenalina, gdy poczuł to, co czują zazwyczaj piesi doświadczani pomysłami kierowców - szok, zdziwienie, zaskoczenie, ignorancja, brak uprzejmości. Gdy role odwracają się i inni też robią to, na co mają ochotę i co "nikomu nie przeszkadza".