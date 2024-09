Pytam grzecznie, kim jest Polska dla Ukrainców? Dlaczego my tak bardzo jesteśmy przed nimi na kolanach że takie jakieś cyrki się odstawiają? o co tu chodzi? Zelenski jedzie po nas na radzie ONZ mówiąc że pomagamy Rosji, i to po tym wszystkim co dla Ukrainy zostało zrobione przez nasz kraj, temat nie istnieje ot.. przejęzyczenie. Wiele takich kwiatków już było, i nie rozumiem o co chodzi.