Pierwszy człowiek zmarł w kapsule do eutanazji. To 64-letnia Amerykanka, która przyjechała do Szwajcarii specjalnie, by umrzeć. Mimo że w kraju tym wspomaganie samobójstwa jest legalne, zatrzymano kilka osób. Użycie urządzenia nie zostało bowiem zatwierdzone ani prawem, ani przez rząd.