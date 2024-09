Bo chłopy od nastolatka są uczone, że p--o to moje paliwo, że małpka z rana jak śmietana, że pić umiarkowanie można. Nawet jak idą do kościoła to ksiądz podczas mszy przechyla złotego kielicha do gardła. No i piąteczek piątunio to już można się konkretnie upić. Sklepy z alkoholem dosłownie za rogiem. I są takie rezultaty.