Obecnie na rynku brakuje JEDNEJ insuliny - Novomix 50. Lekarz może zaordynować inną. Nie ma tragedii z lekami na cukrzycę jak piszą w artykule. Co do ADHD - metylfenidat od lat pojawia się i znika z hurtowni i aptek. To żadna nowość, że są braki. Nowością za to są generyki tylko ludzie nie chcą ich brać bo nie są refundowane np. Symkinet, zamiennik Medikinetu. Różnica jest ok. 20-40zł w zależności od dawki Pokaż całość