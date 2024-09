Zwracam się do Pana z prośbą o podjęcie pilnych działań w sprawie promowania nielegalnych kasyn online przez polskich influencerów, którzy swoją działalność skierowaną do młodych ludzi prowadzą głównie na platformach takich jak Instagram i Kick.com. Ich działania stanowią poważne zagrożenie dla młodzieży, która jest szczególnie podatna na tego typu treści, co może prowadzić do uzależnień oraz poważnych problemów finansowych.