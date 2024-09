Często spotykam się z sytuacją, że nie znają ani polskiego, ani angielskiego. Znają za to rosyjski i trzeba z nimi przez googletranslate rozmawiać po rosyjsku, bo inaczej ani be ani me.



Jakim prawem oni pracują w Polsce bez znajomości języka? To chore, że muszę znać rosyjski, bo inaczej nie wytłumaczę typowi, jak wyjechać z osiedla pełnego szlabanów. Tu powinna być kontrola, kto się nie uczy naszego języka - out.