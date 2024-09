Kubeł zimnej wody w sądzie po wywalczeniu tylko części należnych pieniędzy: "Proszę się cieszyć z tego co zasądzono. Gdyby sądy przyznawały pracownikom wszystko zgodnie z prawem to przedsiębiorcy poszliby z torbami".

"Przedsiębiorca" może i nie rozliczał się dobrze z pracownikami ale z tego co wiem ~1,5 roku później poszedł do więzienia na ich koszt/podatki (z grubszych paragrafów). Przynajmniej nie posiedział długo bo poszedł na współpracę. Firma działa do dziś ;)