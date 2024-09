Trzeba było poddać się, bo po tygodniu było wiadomo, że dalszy opór to głupota. Francuzi zachowali się rozsądnie i poddali Paryż bez walki, bo wiedzieli, że nie mieli szans i nie chcieli go zniszczyć. I wiecie co? Paryż nie ucierpiał.



Dodatkowo b-----------e było 25. września, a dowódca polskiej armii opuścił Polskę 17. września. Bardzo sprytnie uciec, a ludziom kazać się bronić.