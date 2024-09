Strzelam, że takie GISy czy inne WIIHy wykrywają może z 1% takich przypadków. Albo z przypadkowej kontroli albo dlatego, że komuś udało się w jakiś sposób powiązać konkretny produkt ze sraką, która go męczy od tygodnia.



Jednym słowem w---------y taki syf każdego dnia i człowiek nawet nie ma zielonego pojęcia od czego go tak bebzon n--------a od kilku dni. A potem zdziwienie "Skąd nagle tyle nowotworów? To na pewno wina Czarnobyla." xD