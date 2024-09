Tej sytuacji jest winny w 99% PIS i jego rządzenie, poprzez rozdawanie socjalu na prawo i lewo, podnosząc najniższą, stopy % i ceny wszystkiego poprzez wywalenie inflacji w kosmos. Pałeczkę przeją Tusk i ani jednego podatku nie obciął, więc kontynuują to co zrobił PIS! Tym mnie zdenerwowali, dołożyli jeszcze jeden "Babciowe" i chcą kredens 0% co zwiększy ceny mieszkań. Nie mogą fikać na 100% bo nie mają prezydenta i kaczka każe wszystko Pokaż całość