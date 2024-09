Nie ma chętnych do utworzenia azylu dla rybnickich nutrii. Wbrew kolportowanym jeszcze niedawno w mediach społecznościowych zapowiedziom. Oznacza to, że coraz bliżej jest do podpisania przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach umowy z firmą wybraną do odłowienia i uśmiercenia gryzoni