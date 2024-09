Chłop co zdjęcie na fb w tematycznej koszulce sobie zrobił xD



Co do Poczty, no cóż, timing słaby, ale jednocześnie Poczta jest w tragicznej kondycji finansowej i musi optymalizować swoje zasoby w tym nieruchomości. Z komentarzy wynika, że stawka czynszu była bardzo preferencyjna, a te osoby które to wynajmują nie są nawet pracownikami Poczty. Być może było nawet tak, że nikt nie kazał im w---------ć tylko zakomunikował podwyżkę czynszu do rynkowych stawek, Pokaż całość