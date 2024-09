Gdzieś tu mi się przewinęło w ostatnich miesiącach oburzenie, że Polska musi utrzymywać muzea i pomniki zagłady, a nie żydzi i że żydzi na to nic nie dają.



No to sobie odpowiedzcie, czy chcecie, żeby za to odpowiadali inni? Jasne, będą płacić ale też będą sobie mogli włożyć tam dowolną wersję historii... Także tego, chyba lepiej płacić i sobie to utrzymywać.