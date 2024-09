Tytuł wprowadza czytelników w błąd, "Skutki odwrotne do zamierzonych" to nie jest prawda, lobby zrobiło dokładnie to co chciało i ustawa działa dokładnie tak jak lobby sobie tego życzyło. A to ze my jesteśmy dymani to nasz problem nie ustawodawcy. Ich nikt od koryta nie odstawił te same ryje w sejmie.