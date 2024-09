I to jest sredniowiecze aby z powodu błędów softu dzwonić do aso, umawiać się na wizyty, rezerwować własny czas, czekać na naprawę i w końcu .... dostać auto nienaprawione. Dla mnie to nie do pojecia. U mnie soft działa płynnie, nie mam większych bugów, co parę tygodni dostaje update z poprawkami i nowymi funkcjami i tylko klikam "zainstaluj". Wiadomo jakie auto.



