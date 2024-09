Panowie, sorry, ale to już jest jakaś żenada totalna, a Wy się tym podniecacie… naprawdę uważacie, że zarabiacie mniej, bo kobiety zarabiają więcej niż zarabiały??? Przecież to jest takie samo bagno umysłowe jak reprezentowały/reprezentują kobiety walczące o „równość płac” tylko w drugą stronę! Gamonie życiowe winą za swoją indolencję i brak zaradności po raz n-ty chcą obarczyć cały świat dookoła ale nie siebie… z takim podejściem to czego wy oczekujecie od świata, Pokaż całość