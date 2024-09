Pamiętam jak jeszcze studiowałem w krk i na zakrzówku zorganizowali "ognisko kwietniowe" co to za projekt X się zrobił, babka - organizatorka stanęła chyba przed sądem bo tym jak jeden typ zginąl. Tldr: zorganizowała otwarte wydarzenie - ognisko - na które dołączyło jakieś 25 tys. os. Jeden typ spadł z tego klifu i przypierdzielił o półkę skalną i spadł do tego zalewu.