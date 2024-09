Ja to jestem zdziwiony, że ludzie z jakiegoś powodu ZAWSZĘ wybierają najgorszy komunikator. Jak nie Messanger to WhatsApp, jak nie on, to Telegram. Swego czasu był jeszcze Viber. Ale Signal? To już trzeba zmuszać (i nie przekonasz). Ostatecznie używam go tylko do rozmowy z rodzicami.