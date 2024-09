16-letni motocyklista z ciężkimi obrażeniami ciała trafił do szpitala w Ciechanowie. Nastolatek stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu i uderzył w ogrodzenie posesji. Do wypadku doszło w Niedzborzu w Mazowieckiem po tym, jak na drogę, wybiegło kilka psów.