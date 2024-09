Woda powodziowa musi gdzieś wylać aby wielka fala nie ciągnęła się aż do morza, przerywając co niższe i słabsze wały. dodatkowo takie pozbycie się cennej wody powoduje susze hydrologiczne w całym obszarze. Wylania i stojąca woda wsiąka w glebę i tworzy zapasy wody, napełnia podziemne jeziora, a spływająca do morza spływa bezużytecznie. Gdy jedno miasto obwaruje się wyższymi wałami to wysoka fala idzie dalej i zalewa kolejne. A gminy pozwalają zabudowywać tereny Pokaż całość