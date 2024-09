to tak samo jak z lewackimi korporacjami typu CDR, Ubisoft albo Bethesda. Szuflują graczom rzeczy, których oni nie chcą. Robią nudne gry ale za to pełne propagandy lgbt. Nie można sobie wybrać płci, ale za to można wybrać zaimki. Sprzedaż spada na ryj, ich długi rosną a jedyne co potrafią zrobić to stwierdzić jeszcze przed ogłoszeniem nowej gry, że będą musieli znowu zmierzyć się z "hejtem". Ale z durnej ideologii nie zrezygnują Pokaż całość