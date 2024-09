Chcieliście mieć bogatą Polskę to macie. Kult zapierolu, kosmiczne podatki, praca obojga ponad siły po najniższej stawce, wyścig szczurów.. Polska wygląda fantastycznie i to nie tylko w tabelkach wzrostu PKB. Niestety cena jest taka że nikomu się już nie chcę mieć dzieci bo nie ma na nie czasu. Oczywiście problem jest bardziej skomplikowany (antykoncepcja, ideologie) ale podstawa jest taka że ludziom się nie chce tyrać od rana do nocy i jeszcze wychowywać Pokaż całość