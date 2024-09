Znam to z własnego doświadczenia, choć odległość była znacznie mniejsza to kotka dotarła do celu.

Zaginęła niedługo (parę tygodni) po urodzeniu kociaków i musieliśmy awaryjnie organizować specjalne mleko dla kociąt.

Wróciła wykończona po trzech dniach oczywiście z zapalenie sutków, więc mlekiem karmiliśmy już samo do końca. Doszliśmy do tego, że wskoczyła do samochodu kuriera, który u nas miał ostatni przystanek w okolicy, i ją wywiózł kilkanaście kilometrów w busie bez okien.