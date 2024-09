Słusznie, lepiej wysłać np wojsko, które obecnie nie gasi pożarów czy uwalnia ludzi przy wypadkach samochodów, PSP jest nadal potrzebna w nagłych przypadkach, a nie do sprzątania po powodzi. Są jeszcze w opcji nieroby urzędnicze, które to by mogły coś robić dla tych ludzi ale obawiam się, że nie unieśli by łopaty czy worka bo tipsy by odpadły