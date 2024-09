Taki artykuł to tylko światełko pokazujące, w którą stronę w ogóle iść. Zmianę nawyków trzeba przepracować, to jest trudne i nie da się zmienić wszystkich naraz.

Ponoć nawyk jest jak rzeka, im dłużej pozwalałeś, by tobą rządził, tym głębiej wyrył się w twoim mózgu i tym chętniej neurony będą zasuwać właśnie tym korytem. I to koryto nigdy nie zniknie, jedyna szansa na zmiany, to wymusić wytworzenie nowego koryta. Przy próbie zmiany mózg Pokaż całość