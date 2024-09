Teraz, po prawie 10 latach kursanci na nowo będą musieli zrobić kurs na prawo jazdy. Nie pomogła nawet apelacja RPO Marcina Wiącka.

Co ciekawe, w internecie można znaleźć wyroki na korzyść kursantów, co wiele daje do myślenia na temat braku prawa precedensu w kraju.