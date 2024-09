Jak nie wyj3bią przepisu helicopter money dla 2+3 to rodziny przelicytują wszystkich innych i wyj3bie ceny



Jak wyj3bią to nie ma już zbyt dużego miejsca na wzrosty, bo jeżeli dzisiaj ludzi nie stać, a ceny by się miały zwiększyć o ilość dopłat czyli finalnie wyszłoby na to samo to kto to kupi skoro dzisiaj popytu nie ma?



Jedyny wał w takich warunkach to rekomendacje KNF i stworzenie kredytów subprime to by był Pokaż całość