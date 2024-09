Przecież to jest lobbing samochodów i portalu wykorzystujący okazję do promocji - nie ma to żadnego związku z tym, że to jest dzień bez samochodu.

BTW, ile osób wiedziało, już wcześniej i się do niego przygotowało?

No właśnie. Prawie nikt, bo to jest taki sam dzień jak dzień bez pizzy czy kolorowego jednorożca, który każdy ma w dupie - ma on znaczenie tylko symboliczne.

To jest zwykłe granie na wykopkowych emocjach.