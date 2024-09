Wciąż mnie to zastanawia, jak to jest że jak złapią kogoś pozbawionego uprawnień do prowadzenia samochodów na prowadzeniu to dlaczego na miejscu nie jest skuty, doprowadzony do aresztu i po potwierdzeniu, że to nie jest pomyłka funkcjonariuszy, delikwent jest skazywany na karę bezwzględnego pozbawienia wolności?



Ile by to żyć uratowało...