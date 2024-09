Zamiast układać się z Chińczykami w 2019 roku gdy były prezydent USA stwierdził, że kraj ten jest zagrożeniem bezpieczeństwa to Europa wolała słuchać się rozkazów sekty Talmudycznej, która steruje także USRaelem. Niestety Lewaki nie myślą o przyszłości dlatego my zwykle obywatele płacimy za to ogromną cenę. A opłata stałych będzie więcej bo ci na samej górze i po drodze maja niesamowity apetyt. Mądrość obecnie 85% ludzi w Polsce mających prawo do głosowania Pokaż całość