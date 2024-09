Na Ukrainie nie ma regulacji, co do emisji spalin / CO2, wiec produkcja jest znacznie tansza niz w “zielonej unii” (celowo z malej), a spaliny przeciez uznaja granice panstwa i wcale do nas nie trafiaja - rozwalenie europejskiego przemyslu to niska cena za to, przynajmniej powietrze mamy czyste ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )