No, no, no. Narobili syfu to niech sprzątają. Great Britan ku*wa mać. Nie trzeba takiej reklamy Polski. Brytoli na weekendzie nam nie brakuje w Polsce. Syfiarzy, chamów, meneli i drej ryje.

Na tyle ich stać. Polaków od rasistów wyzywać, a po latach mieć u siebie Bangladesz. I piać na ulicy. Karma ku*rwa chyba istnieje. Bo największy ściek wali na łodziach do nich. Ogólnie to niemiecka fundacja też im zapewniała pełne łodzie.