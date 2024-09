"Ze spisu powszechnego wynika, że w 2022 roku w Niemczech żyło 67,1 miliona ludzi, którzy urodzili się w tym kraju. Dwa procent z nich nie miało niemieckiego obywatelstwa. Spośród 15,6 miliona urodzonych poza Niemcami 40 procent miało niemieckie obywatelstwo, a 60 procent obywatelstwo innego kraju.11 lip 2024"

Z moich obserwacji wynika że na prowincji mało obcokrajowców, za to w miastach to na ulicach ciężko Niemca spotkać. Najwięcej to chyba w Offenbachu. Tam Pokaż całość