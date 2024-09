Wy sobie wyobrażacie że ona dzięki takim wysrywom została posłankom, poślicą czy jak tam chce by ją zwać?



Ktoś w partii (Platformy Obywatelskiej) to obejrzał i pomyślał: hmmm... A dajmy ją na listy!



A jeszcze lepsze jest to że ktoś inny to obejrzał i pomyślał: hmmm... Ma mój głos!



Państwo z dykty i kartonu.