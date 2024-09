Problem jest psychologiczny.

Wszyscy w tamtych terenach wciąż liczą straty, uwijają się z suszeniem, by zdążyć przed zimą.

Jako ten urlopowicz jedziesz w tereny Kłodzka, po drodze mijasz ledwie wczoraj skończoną powódź. Każdy kilometr mówi, że tu był żywioł.

I teraz nie-daj-borze natkniesz się na drodze na kogoś, a jeszcze spotkacie się wzrokiem, no to już serduszko zacznie cię boleć, że zamiast się byczyć to mógłbyś jak człowiek wysiąść i pomóc. No Pokaż całość