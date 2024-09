Ale żeby policję w takie akcje angażować na takim etapie? A co robią administratorzy stron, na których te zbiórki są zakładane? Przecież powinna być jakaś weryfikacja i zgłoszenie do jakiegoś podmiotu państwowego... albo powinna być konkretna weryfikacja przekazania pieniędzy a w przeciwnym wypadku zwrot do darczyńców kwot jakie wpłacali.



No niech nikt tylko nie powie, że to jest niewykonalne przy obecnym stopniu informatyzacji └ [ ⚆ ᴥ ⚆ ] ┘