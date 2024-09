lubię komentarze piramidziarzy na insta: jedynie co potraficie to zapytać o NIP, nom to amerykanska firma to my współpracujemy i nom NIPU nie ma biedaki, patrzcie wydalam 30 tysięcy na torebke, uhuhu tutaj lambo i g-wagon a dalej robicie na marzenia szefa, wszystko jest legit, spróbuj a potem sie wypowiadaj ;----)