Bawi mnie niesamowicie, że nikt nawet się nie śmieje z 'oni też nie są aż tak ważni'. Można to naciągać jako brak szacunku dla tych ludzi, ale w tym kontekście nie gryzie (niby słowami stawia ich na podobnym poziomie jak siebie).

Jest za to kuriozalne, że u Jacy to nawet niebwydaje się świadome, działanie z tym, że pokazuje się, żeby się promować. Nie ten człowiek nie jest w stanie kontrolować swojej potrzeby, Pokaż całość