Z wiekiem to poniekąd mija. Pamiętam, że jak miałem naście lat, to myślałem, że w ogóle odegram jakąś większą rolę w historii świata, że jestem wyjątkowy i wyjątkowo utalentowany. Potem poszedłem do liceum i już pierwsza weryfikacja, bo na profilu wiele osób było równie dobrych, jak nie lepszych. A jak do trzydziestki dobijasz to nie tylko widzisz, że jesteś średniakiem (no chyba że ci się powiodło), ale masz już w dużej mierze Pokaż całość