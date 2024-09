"Za podrabianie pieniędzy w Polsce grozi kara pozbawienia wolności od 5 do 25 lat. Dodatkowo, za wprowadzanie fałszywych pieniędzy do obiegu, ich przyjmowanie, przechowywanie, przewożenie, przenoszenie, przesyłanie lub pomaganie w ich zbyciu lub ukryciu, można otrzymać karę pozbawienia wolności od roku do 10 lat".