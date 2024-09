"Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada ustalił, że to 26-letni Polak, mieszkaniec jednej z podwrocławskich miejscowości.

Mężczyzna podszywający się pod wojskowego udawał, że wizytuje wały, informował, że za chwilę zostaną one wysadzone. Poruszał się samochodem na fałszywych tablicach rejestracyjnych."



Dobrze się przygotował do tej akcji. Lewy mundur, lewe blachy.