Tadeusz Woźniakowski nieprzerwanie występuje na scenie od blisko 70 lat. Niestety, ma bardzo trudną sytuację osobistą. Po pobycie w szpitalu nie mógł wrócić do domu. Rodzina, jak twierdzi, nie wpuściła go do mieszkania. Przejęli wszelkie dokumenty, cały dobytek i chcą go ubezwłasnowolnić.