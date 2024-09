Dużą aferą jest tu to, że Norwedzy pozwolili statkowi z takimi uszkodzeniami wyjść w morze. Himalaje hipokryzji. Gdzie PSC? Klasa? Responsible Organization? Administracja Maltańska? Zamietli sprawę pod dywan i pozbyli się problemu. Cały shipping to jeden wielki scam.



A kapitan? Nie ma obowiązku brać pilota przez Cieśniny. Takie umowy międzynarodowe. Czarterujący nie płaci, to co? Ma z własnej kieszeni zapłacić? Ale jak coś to on jest winien. Wszyscy inni robili tylko swoją