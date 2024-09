już wam mówię jak to jest. Właśnie wróciłem ze Stronia Śląskiego. Jest mnóstwo policji, wojska, wot itp. Nie mogą przy każdym domu postawić patrolu ale co chwila jeżdżą patrole w samochodach z wielkimi lampami co oświetlają teren. Policja stoi na wjazdach i kontrolują co się dzieje.

Szabrownicy to tylko lokalsi. Może sąsiad sąsiada okraść z tej samej klatki, z budynku obok.

Tam jest jedna droga którą można dojechać. I uwierzcie wyjeżdżający szabrownicy Pokaż całość