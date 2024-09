Ludzie, skonczce z tym tekstem, ze na terenach zalewowych sie buduje. Co innego, jak teren jest zalewany co kilka lat, a co innego, jak jest zalewany co kilkadziesiat/kilkaset. Co innego, jak bedziesz miec wode w piwnicy, co innego, jak na drugim pietrze.



No i tereny zalewowe wg mapek nie sa stale. Co jakis czas nastepuja aktualizacje. Duze inwestycje (np budowy drog) wplywaja na cieki wodne i to, czy nawet odlegly teren zmieni Pokaż całość